Москва, 7 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Сотрудники администрации президента подарили главе государства Владимиру Путину открытку в честь дня рождения. Об этом 7 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Российский лидер получил открытку «с самыми лучшими человеческими пожеланиями», сказал Песков Telegram-каналу SHOT.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день представитель Кремля отметил, что Путин не очень любит повышенный интерес к его семье и не считает праздники поводом для внимания лично к нему.

Песков отметил, что Путин в 72-й день рождения, 7 октября, будет находиться на рабочем месте, так было и в предыдущие годы. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении назвал глубокое понимание Путиным исторической миссии России и личную ответственность за судьбу народа и Отчизны надёжным залогом укрепления российской государственности и суверенитета.

С днём рождения Путина также поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.