Ереван, 7 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения и выразил надежду на активизацию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Москвой и Ереваном. Послание опубликовали на сайте пресс-службы кабмина Армении 7 октября.

РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Полагаем, что на данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Рассчитываю на совместную активизацию обоюдовыгодного взаимодействия между Ереваном и Москвой, а также развитие разнопланового диалога на основе взаимопонимания, доверия и учёта интересов наших государств», — приводятся его слова на сайте.

Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября Путин также направил Пашиняну поздравительное послание, в котором заявил о важности развития отношений между Россией и Арменией.

18 сентября Пашинян также заявил, что Ереван не намерен разрывать экономические связи с Россией или ЕАЭС. В то же время армянский премьер сообщил о желании властей Армении диверсифицировать экономические отношения с помощью сотрудничества с Евросоюзом и США.

В сентябре стало известно, что Пашинян будет лично представлять Армению на октябрьском саммите БРИКС+ в Казани.

23 августа Путин заявил, что РФ готова оказывать необходимую поддержку в установлении диалога между Баку и Ереваном. Он также подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.