Москва, 7 октября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила 7 октября пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент Турции тепло поздравил главу российского государства с днём рождения, сказано в сообщении.

«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке», — отметила пресс-служба.

Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили договорённость о проведении двусторонней встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер пообещал приехать в Анкару. 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары есть много тем для обсуждения.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Вопрос обсуждался на встрече представителей объединения в Нижнем Новгороде, в которой принимала участие и турецкая делегация. 25 сентября Путин сообщил, что 23 октября в рамках саммита БРИКС в Казани он планирует провести встречу с Эрдоганом.