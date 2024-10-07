Москва, 7 октября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года. Как и в предыдущие годы, его личный праздник пройдёт на рабочем месте.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в первой половине дня у Путина запланированы закрытые, непубличные рабочие встречи. Вечером президент встретится с лидерами стран СНГ, которые прибудут в Москву на заседание совета глав этой организации.

«Особо праздничного ничего не будет»,— отметил Песков.

В день рождения Путин традиционно получает поздравления от российских и зарубежных политиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил ему признательность за помощь в достижении мира и стабильности в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении, опубликованном на его официальном сайте, назвал глубокое понимание Путиным исторической миссии России и личную ответственность за судьбу народа и Отчизны надёжным залогом укрепления российской государственности и суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, образ Путина, по мнению политологов, менялся за те годы, что он находится у власти. Сегодня для внешней аудитории он «правитель-воин», для внутренней — «заботливый правитель», а для аудитории, которая и внутри страны, и за её пределами сильнее всего включена в политические процессы, — «правитель-творец», полагают эксперты.