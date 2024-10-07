Москва, 7 октября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не очень любит повышенный интерес к его семье и не считает праздники поводом для внимания лично к нему. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам представителя Кремля, у Путина, как и любого человека, есть семья, члены которой поздравляют его с праздниками, включая день рождения.

«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков отметил, что Путин в 72-й день рождения, 7 октября, будет находиться на рабочем месте, так было и в предыдущие годы. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

7 октября Путин намерен встретиться с лидерами СНГ, которые примут участие в заседании совета глав этой организации в Москве, добавил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении, опубликованном на его официальном сайте, назвал глубокое понимание Путиным исторической миссии России и личную ответственность за судьбу народа и Отчизны надёжным залогом укрепления российской государственности и суверенитета.