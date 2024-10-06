Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Два человека пострадали в израильском Хайфе в результате обстрела со стороны Ливана, сообщила 7 октября служба скорой помощи Израиля «Красный щит Давида» (Magen David Adom, MDA).

Скорая помощь

В своём Telegram-канале организация уточнила, что одним из пострадавших является 13-летний подросток. Он получил осколочное ранение головы. Медики заявили, что он находится в состоянии средней тяжести.

Второй пострадавший — мужчина 22 лет — получил травму головы от взрывной волны, которая выбила окно. Оба раненых были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было выпущено более 120 снарядов со стороны Ливана по израильской территории в течение суток. Военные еврейского государства обвинили в обстрелах ливанскую шиитскую организацию «Хезболла».

В ночь на 1 октября израильские военные объявили о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. ВВС Израиля также наносят удары по ливанским населённым пунктам.

5 октября израильская боевая авиация нанесла четыре точечных удара по ряду объектов «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. После этого в нескольких районах в предместье ливанской столицы вспыхнули крупные пожары.

6 октября ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по зданию медицинского центра «Хезболлы» в городе Кейфуне. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек и ещё 13 человек пострадали.