Бейрут, 6 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате ракетного удара по зданию медицинского центра ливанской шиитской организации «Хезболла» в городе Кейфуне, сообщил новостной портал Al Janoubia.

Иван Шилов ИА Регнум

Населённый пункт располагается в горном районе Алей к юго-востоку от столицы Ливана. Кроме того, при атаке получили ранения 13 человек.

Ещё один рейд ВВС Израиля совершили на город Эль-Куммати, который находится по соседству с Кейфуном. Во втором случае также есть информация о погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября израильские военные объявили о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что её действия направлены на уничтожение объектов «Хезболлы».

ВВС Израиля наносят удары по ливанским населённым пунктам. 5 октября израильский беспилотник атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана.

6 октября ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по складам шиитского военизированного движения «Хезболла», расположенным в Бейруте под жилыми домами. Израильские военные обвинили «Хезболлу» в том, что та умышленно размещает производство оружия и свои арсеналы под постройками, где живут люди.