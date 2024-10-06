Бейрут, 6 октября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. В нескольких районах южного пригорода Бейрута вспыхнули крупные пожары и повреждены несколько зданий в результате серии авиаударов Израиля. Об этом в ночь на 6 октября сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«На столицу Ливана совершены ожесточённые израильские атаки, целью которых был в основном южный пригород города», — говорится в сообщении.

Авиаудары израильской авиации привели к повреждению нескольких зданий и крупным пожарам на ряде объектов. Утверждается, что в районе ударов израильской авиации находились объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

Сам же южный пригород Бейрута журналисты называют «оплотом «Хезболлы».

До этого представитель ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Эдри призвал местных жителей покинуть дома, расположенные в районах Бурдж аль-Бараджне, Харет-Хорейк и Эль-Амруссия в южном пригороде Бейрута. По его словам, в этих районах выявлены объекты «Хезболлы», по которым планируется нанесение авиаудара.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), серия авианалётов на ливанскую столицу является ответом на обстрел города Кирьят-Шмона в северном районе Израиля, в направлении которого со стороны Ливана было выпущено 30 снарядов. Большинство из снарядов перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что в результате удара по южному пригороду Бейрута якобы ликвидирован вероятный преемник погибшего генерального секретаря «Хезболлы» Хашем Сафиеддин. По данным Axios, вероятный преемник Хасана Насраллы был целью авиаудара ВВС ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута вечером 2 октября.