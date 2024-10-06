Тегеран, 7 октября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Организация гражданской авиации Ирана сняла все ограничения на авиаперелёты в стране, сообщил журналистам поздно вечером 6 октября её официальный представитель Джафар Язерлу.

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Ранее в стране власти приостановили все полёты авиации до утра 7 октября. Такое решение было принято на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке после недавнего массированного ракетного удара, нанесённого Ираном по территории Израиля.

«Авиасообщение возобновилось в обычном режиме», — отметил Язерлу, слова которого приводит агентство Mehr.

Одновременно за этим сообщением о возобновлении приёма и отправки рейсов объявил Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Иран в качестве мести за убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным израильской армии, было выпущено более 180 баллистических ракет, но средства ПВО еврейского государства перехватили большую часть из них. По данным издания The Jerusalem Post, по израильской территории запустили около 400 ракет.

2 октября посольство России в Тегеране рекомендовала гражданам РФ воздержаться от поездок в Иран до стабилизации ситуации в регионе. 5 октября стало известно, что Израиль готовит серьёзный ответ на ракетный удар Ирана.

Газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что израильские военные могут якобы нанести удар по ядерным объектам на иранской территории. 6 октября командующий военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Реза Тангсири подчеркнул, что Иран готов к любому сценарию войны с еврейским государством.