Тегеран, 6 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья, 6 сентября, до 5:30 понедельника, 7 октября. Об этом сообщило Mehr News Agency со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны.

EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

«В связи с оперативным ограничением полёты в аэропортах страны будут отменены с 21:00 (20:30 мск) вечера воскресенья, 6 октября, до 6:00 (5:30 мск) завтрашнего дня, 7 октября», — заявил официальный представитель организации Джафар Язерлу.

Об изменениях в рейсах и способе возврата авиабилетов Организация гражданской авиации Ирана сообщит позднее.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Иран в качестве мести за убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным израильской армии, было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства ПВО перехватили большую часть из них.

Сообщалось, что 5 октября Израиль готовит серьёзный ответ на ракетный удар Ирана и рассчитывает на поддержку со стороны союзников.

Командующий военно-морского флота иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири 6 октября заявил, что Иран приготовился к любому сценарию войны с Израилем.