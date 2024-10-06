Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Иран приготовился к любому сценарию войны с Израилем. Об этом 6 октября заявил командующий военно-морского флота (ВМФ) иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири.

ИА Регнум

«В течение года мы проводим многочисленные военные учения в регионе и за рубежом. Мы оцениваем все сценарии, которые противник может совершить», — процитировал его иранский телеканал Al-Alam.

Тангсири обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впопытках играть с огнём. Иран подготовил планы на любой случай, отметил высокопоставленный командир.

Глава ВМФ КСИР подчеркнул, что Иран не будет проявлять никакой реакции, если не затронут его национальные интересы или интересы исламских государств. Но республика полна решимости ответить на агрессию, в том числе готова противостоять США.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Иран, чтобы отомстить за лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, убитого в ходе бомбардировки Бейрута, нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ), было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства ПВО перехватили большую часть из них.

Нетаньяху неоднократно грозил ответом на удар Ирана. 6 октября он заявил, что ни одна страна не может позволить себе игнорировать подобные атаки и имеет право атаковать исламскую республику.

Радиостанция израильских войск «Галей ЦАХАЛ» 5 октября сообщила, что Израиль готовит серьёзный ответ на ракетный удар Ирана и рассчитывает на поддержку со стороны союзников. При этом Тель-Авив рассчитывает добиться последствий для Тегерана.

Телеканал Al Jazeera 3 октября сообщил, что Иран предупредил США о готовности к «нетрадиционному ответу», если Израиль решит каким-либо образом отомстить за ракетный удар. Тегеран подчеркнул, что отказывается от «односторонней сдержанности», которой придерживался ранее.