Вашингтон, 6 октября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден придумал новый двусторонний план по Украине перед уходом с занимаемого им поста. Об этом написало американское издание The Conversation.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency

По словам автора материала, американский лидер желает оставить наследие после своего нахождения на президентском посту и прогресс в вопросе поддержки Киева со стороны Вашингтона призван стать его «последней победой», которую запомнят.

«Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, [вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой] Харрис и [главой киевского режима Владимиром] Зеленским», — говорится в статье, опубликованной 4 октября.

Отмечается, что этим Байден намерен продемонстрировать, что Украина всё ещё остаётся основным приоритетом для властей США, а также создать впечатление того, что поддержка Киевом Вашингтона не прекратится, чтобы бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах не смог игнорировать этот вопрос.

Во вторых, действующий глава Белого дома продолжает вести работу по выделению военной помощи киевскому режиму, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 28 сентября при этом написала, что Байден отказывается от собственных обещаний по Украине. Отмечалось, что в этом году Конгресс потребовал от его администрации предоставить стратегию помощи Вашингтона в конфликте в течение 45 дней, однако Белый дом сделал это только через несколько месяцев, засекретив стратегию.

Действующий глава Белого дома 25 сентября подписал документ о выделении Киеву военной помощи от США в размере 375 млн долларов. В нём госсекретарю страны Энтони Блинкену поручается «выделить оборонную продукцию» Украине и предоставить услуги Пентагона, включая «военную подготовку и обучение».

На следующий день, 26 сентября, Байден одобрил выделение Киеву оставшихся 5,5 млрд долларов из одобренных ранее Конгрессом средств. Он также распорядился поставить Украине дополнительно зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему.

Постпред России при ООН Василий Небензя 25 сентября заявил, что украинские боевики, несмотря на развединформацию и обильные поставки Западом вооружений, в том числе дальнобойных, находятся сегодня на грани полного разгрома. Дипломат уточнил, что военные сводки говорят о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, которые строили почти восемь лет.