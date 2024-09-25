Вашингтон, 26 сентября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден 25 сентября подписал документ о выделении Киеву военной помощи в размере 375 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден, Украина

Президент поручил госсекретарю США Энтони Блинкену в качестве помощи Украине «выделить оборонную продукцию» и предоставить услуги Пентагона, включая «военную подготовку и обучение», на общую сумму 375 млн долларов, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, США 26 сентября в ходе визита в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского намерены объявить о предоставлении Украине ещё 8 млрд долларов. По данным СМИ, администрация Белого дома уже ведёт переговоры с Конгрессом США о предоставлении Киеву 5,6 млрд долларов до 30 сентября.

Новый пакет будет включать боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, материалы для поддержки производства боеприпасов на Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.