Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Киевская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, оказалась на грани полного разгрома. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 24 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам российского дипломата, разносторонняя помощь и усилия Запада, отправка наёмников и инструкторов не привели украинскую армию к желаемому результату — сегодня «ВСУ оказались на грани полного разгрома».

Постпред добавил, что военные сводки свидетельствуют о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.

Как сообщало ИА Регнум, Россия намерена одержать победу в конфликте на Украине. Иного пути нет, так как на Западе не понимают другого языка, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД добавил, что Россия по-настоящему сплотилась перед лицом конфликта. В этом противостоянии с РФ и международным правом Запад потерпит поражение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал 22 сентября, что западные страны одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца и не скрывают желания «стратегически победить». У РФ не было альтернатив на протяжении всей истории существования страны, нет их и сейчас, добавил представитель Кремля.

Василий Небензя 24 сентября выразил мнение, что Украина, находясь под «диктатурой» главы киевского режима Владимира Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.