Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отказывается от собственных обещаний касаемо конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Администрация отказывается говорить с Конгрессом и американской общественностью о своей стратегии победы в конфликте», — говорится в публикации.

Так, отмечает автор материала, в рамках выделения Украине в этом году дополнительной помощи Конгресс потребовал от администрации Байдена предоставить стратегию помощи Вашингтона по конфликту. Причём срок подготовки документа был установлен в 45 дней. Однако администрация президента США предоставила его лишь спустя несколько месяцев, засекретив стратегию.

Автор материала указал на то, что конгрессмены-республиканцы требуют от Белого дома выпустить несекретную версию документа.

Как пишет обозреватель газеты, из-за обнародования стратегии вице-президенту и кандидату в президенты США Камале Харрис придётся объяснять своё отношение до выборов.

«Пока она этого не сделает, а администрация будет скрывать стратегию, Харрис станет совладелицей рекорда Байдена по запутанным полумерам», — сказано в статье.

Вместе с этим, отмечает издание, ситуацию усугубляет тот факт, что администрация Байдена продолжает «прикрываться банальностями» вроде заявлений о том, что США будут поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

«Застой на поле боя породил общественный скептицизм в США, который ставит под угрозу продолжение американской поддержки независимо от того, кто победит в президентской гонке», — добавил автор публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico написало, что Байден и его советники сомневаются в «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Авторы материала добавили, что у Белого дома также есть вопросы о дальнейшем развитии украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.

Союзники Киева тайно согласились, что у него нет пути к победе и лишь компромиссное решение приведёт к миру, отметили, в свою очередь, обозреватели хорватского издания Advance.

Британское издание The Economist заявило, что Украина и её сторонники из числа стран Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии ВСУ «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», отмечалось в материале.

По данным газеты The New York Times, популярность Зеленского среди правящих кругов США заметно снизилась. Это может отразиться на масштабах дальнейшей военной поддержки Украины, указали авторы.