Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

Израильские военные 162-й дивизии начали действовать в ночь на 6 октября после предварительной разведки, указавшей на присутствие членов движения на севере сектора Газа. По утверждению Израиля, ХАМАС предпринимает попытки восстановить оперативные возможности в районе лагеря.

Войска 401-й и 460-й бригад окружили территорию. До и во время операции Военно-воздушные силы Израиля ударили по десяткам военных объектов, чтобы помочь наземным подразделениям ЦАХАЛ.

«Операция по систематическому уничтожению террористической инфраструктуры в этом районе будет продолжаться столько, сколько необходимо для достижения её целей», — указано в Telegram-канале израильской армии.

В числе поражённых целей указаны склады оружия, объекты подземной инфраструктуры, террористические ячейки и другие объекты военной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в южных районах Ливана. ЦАХАЛ объявила, что целью вторжения является уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», чтобы добиться прекращения обстрелов израильской территории. Вечером того же дня Иран в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массовый удар по Израилю. По данным The Jerusalem Post, было выпущено около 400 ракет.

5 октября ЦАХАЛ заявила об ударе по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе Джабалии на севере сектора Газа. Утверждалось, что объект якобы использовался ХАМАС. В тот же день Армия обороны Израиля ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС Захи Ясера ар-Разака Уфи в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

До атаки на Тулькарм израильская авиация 1 октября нанесла удар по другому лагерю беженцев — Нусейрат, который находится в секторе Газа. В результате этого нападения погибли как минимум 12 человек.

В ночь на 6 октября военная авиация Израиля атаковала мечеть в Дейр-эль-Балахе, в которой находились беженцы. По утверждению израильских военных, на объекте якобы находился командно-диспетчерский центр палестинского движения ХАМАС для планирования и осуществления атак против Израиля. Число погибших в результате ударов по школе и мечети увеличилось до 24 человек.