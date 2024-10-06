Газа, Палестина, 6 октября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Число погибших в результате ударов Военно-воздушных сил Израиля по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа увеличилось до 24 человек. Об этом 6 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency

Уточняется, что ещё 93 человека были ранены при израильских ударах. По информации источника, в школе и мечети находились сотни беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 октября военная авиация Израиля атаковала мечеть в Дейр-эль-Балахе, в которой находились беженцы. По утверждению израильских военных, в мечети якобы находился командно-диспетчерский центр палестинского движения ХАМАС для планирования и осуществления атак против Израиля. Первоначально сообщалось о 16 погибших, затем это число увеличилось до 21 человека.

Ранее в этот же день израильская авиация нанесла серию ударов по нескольким районам южного пригорода столицы Ливана. Перед этим представитель армии Израиля для арабских СМИ Авихай Эдри посоветовал местным жителям покинуть дома, расположенные в этих районах, так как в них якобы находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

В результате израильских атак по Бейруту получили повреждения несколько зданий, также на ряде объектов произошли крупные пожары. Уточнялось, что взрывы в том числе были слышны около международного аэропорта имени Рафика Харири.