Газа, Палестина, 1 октября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек погибли, несколько пострадали в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом 30 сентября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части Газы погибли 12 человек, в том числе палестинская журналистка Вафа аль-Удайни и её семья.

Отмечается, что военная активность Израиля в секторе Газа снизилась, так как израильские военные усилили борьбу против движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВВС Израиля в ночь на 1 октября нанесли серию авиаударов по Дамаску. В результате атаки погибли и пострадали мирные жители. Израильская авиация трижды выпустила ракеты по городу. Сирийские средства противовоздушной обороны перехватили большинство целей.

В числе погибших в результате ударов израильских ВВС оказалась сирийская журналистка Сафаа Ахмад. По информации военных источников, погибли три мирных жителя, ещё девять получили ранения.

27 сентября министерство обороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по сирийской военной инфраструктуре в провинции Дамаск на границе с Ливаном. В результате атаки погибли пятеро сирийских военнослужащих, ещё несколько военных получили ранения.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя подчёркивал, что Москва решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию. Он отмечал, что РФ расценивает подобные действия Израиля как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии.