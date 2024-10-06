США, 6 октября, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена предложила американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», слишком маленькую помощь. Об этом заявил бывший глава государства, кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Он уточнил, что действующее руководство Соединённых Штатов решило выделить каждому, чей дом пострадал от стихии, всего $750. Политик посетовал, что Белый дом вместо необходимой поддержки своих граждан направляет десятки миллиардов долларов другим странам.

Трамп добавил, что большинство американцев даже не слышало о тех государствах, которым власти США передают такие огромные деньги. Экс-президент сделал это заявление на предвыборном митинге в городе Батлере (штат Пенсильвания), где в середине июля его пытались застрелить на таком же мероприятии. Новое выступление транслировали ведущие телеканалы страны, в том числе NBC News.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября ураган «Хелен» ударил по американскому штату Флорида. Ему была присвоена четвёртая категория опасности из пяти возможных в соответствии со шкалой Саффира — Симпсона. Из-за наступления урагана в США более миллиона домов временно остались без электричества.

«Хелен» сопровождается сильными ветрами, ливневыми дождями и разрушительными наводнениями. 5 октября телеканал CNN проинформировал, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 227 человек.

Американский журналист Джексон Хинкл также обвинил власти США в том, что те до сих пор не помогли огромному количеству пострадавших от урагана, но при этом вновь собираются выделить миллиарды долларов на поддержку Украины и Израиля. Заявления о том, что средств на поддержку пострадавших от стихии нет, он назвал полной чушью.