Вашингтон, 6 октября, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Число жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточную часть США, составило, по новым данным, 227 человек. Об этом 5 октября сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Число погибших от «Хелен» возросло по меньшей мере до 227 человек в шести штатах», — уточняется в публикации на сайте CNN.

Ураган «Хелен» принёс с собой сильные ветры, ливневые дожди и разрушительные наводнения. Он серьезно ударил по энергосистеме США. Как отмечает портал poweroutage. us, без электроэнергии осталось около миллиона человек. В штатах Северная и Южная Каролина около 90% домохозяйств лишились электричества. Как заявил местный оператор Duke Energy, энергетическую инфраструктуру и линии электропередач буквально смыло в результате наводнений, вызванных ливнями. Из-за отсутствия энергии отключились водные станции и водоочистные сооружения, из-за чего без водоснабжения остались десятки тысяч семей.

Кроме того, пострадали системы связи и транспортная инфраструктура. Разрушены мосты, подтоплены автотрассы, из-за этого затруднена доставка питьевой воды и продовольствия в пострадавшие районы. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас указал, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский журналист Джексон Хинкл, власти США до сих пор не помогли огромному количеству своих граждан, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом собираются очередной раз потратить миллиарды долларов на поддержку Украины и Израиля. Хинкл назвал полной чушью то, что у властей нет средств на пострадавших от стихии американцев.

Член палаты представителей Конгресса США от штата Аризона, состоящий в Республиканской партии, Пол Госар 4 октября обвинил американскую администрацию в безразличии к согражданам, пострадавшим от урагана, они также и не получили федеральной помощи. По мнению политика, слово «позор» недостаточно отражает происходящее.