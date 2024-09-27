Флорида, США, 27 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) 26 сентября.

Кадр из видео

«Ураган вышел на сушу примерно в 23:10 (06:10 следующего дня по мск) восточнее устья реки Осилла… Порывы ветра достигают 225 км/ч», — отмечается на его сайте.

Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, скорость ветра 225 км/ч означает, что «Хелен» относится к четвёртой категории опасности из пяти возможных.

По информации мониторингового портала PowerOutage. us, уже более 2 млн домохозяйств штатов Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина столкнулись с отключением электричества.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая более 110 млн человек попали в зону риска из-за значительного ухудшения погодных условий в США, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21 человека. Жертвами стихии стали жители центральных штатов, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому.

27 апреля телеканал CNN сообщил о шестерых пострадавших из-за торнадо в штатах Айова, Небраска и Техас. Отмечалось, что из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах поступило около 80 сообщений о торнадо.