Вашингтон, 5 октября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Власти США до сих пор не помогли огромному количеству своих граждан, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом собираются очередной раз потратить миллиарды долларов на поддержку Украины и Израиля. Об этом заявил 5 октября американский журналист Джексон Хинкл.

U. S. Air Force/Global Look Press

«У правительства нет денег, чтобы спасти американцев от урагана… Но у него есть деньги, чтобы финансировать террористов в Израиле и на Украине», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Хинкл назвал полной чушью то, что у властей нет средств на пострадавших от стихии американцев.

Как передавало ИА Регнум, ураган «Хелен» 26 сентября обрушился на американский штат Флорида, нанеся большой ущерб инфраструктуре. Советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл 1 октября заявила, что около 600 человек погибли или пропали без вести.

Член палаты представителей конгресса США от штата Аризона, состоящий в Республиканской партии, Пол Госар 4 октября обвинил американскую администрацию в безразличии к согражданам, пострадавшим от урагана, они также и не получили федеральной помощи. По мнению политика, слово «позор» недостаточно отражает происходящее.