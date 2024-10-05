* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 октября, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Блогер Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу на заочный приговор по уголовному делу о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщили журналистам представитель Басманного суда Москвы, в котором выносилось указанное решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«На приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сказал собеседник, которого цитирует телеканал RT.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Минюст включил Каца в список иноагентов. Блогер покинул Россию после начала спецоперации. В октябре 2022 года МВД РФ объявило его в федеральный розыск.

В марте 2023 года Басманный суд заочно арестовал блогера по делу о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а в августе 2023 года заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

В середине апреля Мосгорсуд уже рассматривал апелляционную жалобу Каца на этот приговор. Решение Басманного суда инстанция оставила без изменения.