* Яшина — запрещённая в России организация

Москва, 22 июля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории России, Министерством юстиции внесены общественный деятель Илья Яшин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), блогер Вероника Белоцерковская (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и актриса Татьяна Лазарева (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 22 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Белоцерковская Вероника (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Шаведдинов Руслан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Кац Максим (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Лазарева Татьяна (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом): «Осуществление политической деятельности"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что все указанные лица получали от Украины финансирование, осуществляя антироссийскую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что оппозиционер и иностранный агент Леонид Гозман стал подозреваемым по делу о неуведомлении российских властей о наличии у него гражданства иностранного государства.