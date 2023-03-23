* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 марта, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Блогеру Максиму Кацу* заочно избрана мера пресечения в виде ареста за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России. Постановление вынес 23 марта Басманный суд Москвы.

Михаил Почуев/ИТАР-ТАСС Блогер Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Санкция применена к блогеру в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 апреля 2022 года, сообщает «Интерфакс». Срок расследования продлён до 7 апреля 2023 года.

Кац* в конце октября прошлого года был объявлен в федеральный розыск.

В начале декабря прошлого года он был обвинён в неисполнении обязанностей, которые на него налагает статус физлица-иноагента. 9 марта Кац* был объявлен в международный розыск.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом