* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии блогера Максима Каца (внесён в список иноагентов) по делу о фейках о Вооружённых силах России.

Кадр из видео

Суд 24 августа вынес решение о лишении Каца свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему установлен запрет администрировать ресурсы в интернете в течение четырёх лет.

Накануне прокурор попросил приговорить Каца к 10 годам колонии, а также запретить ему администрировать сайты в течение пяти лет.

Блогеру-иноагенту ранее было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о деятельность ВС РФ. Так, 3 апреля прошлого года Кац на одном из видеохостингов опубликовал ролик с фейками о ходе СВО.

Блогер был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

19 апреля Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённого на 8,5 года колонии за фейки о российской армии. Защита ходатайствовала об отмене приговора и прекращении дела. Однако прокурор отметил, что факт преступления доказан и Яшин распространял ложь о действиях российских военных в частности в Буче.