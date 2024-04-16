* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил без изменения заочный приговор блогеру Максиму Кацу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), признанному Басманным судом виновным по делу о фейках о российской армии, сообщили 16 апреля в пресс-службе московских Судов общей юрисдикции.

Иван Петров/ТАСС Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Суд рассмотрел 16 апреля апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Кацу в 2023 году. В соответствии с этим приговором, его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Приговор [Басманного] районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Ранее ему заочно предъявили обвинение в распространении фейков.

Кац 3 апреля 2022 года разместил ролик с фейками о ходе СВО на одном из видеохостингов. После этого его объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Басманный суд 23 марта 2023 года заочно арестовал блогера.

В конце июля 2022 года Минюст России включил Каца в список физлиц, выполняющих в России функции иностранного агента. Блогер уехал из России после начала СВО.