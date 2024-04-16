Кац* проиграл апелляцию на приговор по делу о фейках об армии
Мосгорсуд утвердил заочный приговор о 8 годах колонии Кацу за фейки об армии
Москва, 16 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил без изменения заочный приговор блогеру Максиму Кацу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), признанному Басманным судом виновным по делу о фейках о российской армии, сообщили 16 апреля в пресс-службе московских Судов общей юрисдикции.
Суд рассмотрел 16 апреля апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Кацу в 2023 году. В соответствии с этим приговором, его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
«Приговор [Басманного] районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, 24 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Ранее ему заочно предъявили обвинение в распространении фейков.
Кац 3 апреля 2022 года разместил ролик с фейками о ходе СВО на одном из видеохостингов. После этого его объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Басманный суд 23 марта 2023 года заочно арестовал блогера.
В конце июля 2022 года Минюст России включил Каца в список физлиц, выполняющих в России функции иностранного агента. Блогер уехал из России после начала СВО.