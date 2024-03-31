Лондон, 31 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Израиль призвал ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Тель-Авив предложил передать его полномочия другому агентству, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным источников издания, Израиль предлагает перевести несколько сотен сотрудников БАПОР в одну из других организаций ООН, например, во Всемирную продовольственную программу либо в новую специально созданную для распределения продовольственной помощи в Газе организацию.

Предположительно, ряд гуманитарных сотрудников ООН считает, что лишь у БАПОР есть ресурсы и доверие палестинцев к организации для продолжения доставки продовольствия в сектор Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал пересмотреть решение об увольнении сотрудников БАПОР, поскольку оно принималось исключительно на основании заявлений Израиля. По словам дипломата, решение о немедленном увольнении сотрудников БАПОР принималось до проведения какого-либо расследования. Небензя назвал эту меру беспрецедентной и ничем не обоснованной. Также постпред РФ при ООН призвал восстановить в полном объёме финансирование агентства, поскольку для палестинцев последствия могут быть очень серьёзными.

В конце января несколько стран, в том числе Германия, Канада, Финляндия, Нидерланды, США и Великобритания, временно приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности ряда сотрудников организации к атакам палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года.