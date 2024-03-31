Израиль призвал ООН расформировать БАПОР
Guardian: Израиль предложил расформировать Ближневосточное агентство ООН
Лондон, 31 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Израиль призвал ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Тель-Авив предложил передать его полномочия другому агентству, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
По данным источников издания, Израиль предлагает перевести несколько сотен сотрудников БАПОР в одну из других организаций ООН, например, во Всемирную продовольственную программу либо в новую специально созданную для распределения продовольственной помощи в Газе организацию.
Предположительно, ряд гуманитарных сотрудников ООН считает, что лишь у БАПОР есть ресурсы и доверие палестинцев к организации для продолжения доставки продовольствия в сектор Газа.
Как сообщало ИА Регнум, 4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал пересмотреть решение об увольнении сотрудников БАПОР, поскольку оно принималось исключительно на основании заявлений Израиля. По словам дипломата, решение о немедленном увольнении сотрудников БАПОР принималось до проведения какого-либо расследования. Небензя назвал эту меру беспрецедентной и ничем не обоснованной. Также постпред РФ при ООН призвал восстановить в полном объёме финансирование агентства, поскольку для палестинцев последствия могут быть очень серьёзными.
В конце января несколько стран, в том числе Германия, Канада, Финляндия, Нидерланды, США и Великобритания, временно приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности ряда сотрудников организации к атакам палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года.