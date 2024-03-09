Тель-Авив, Израиль, 9 марта, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись давлению со стороны властей Израиля, вынуждавших их солгать. Об этом со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«БАПОР заявило, что некоторые сотрудники, освобождённые в Газе из израильского заключения, сообщили, что израильские власти оказали давление, заставив их ложно заявить, что агентство связано с ХАМАС и что сотрудники принимали участие в нападении 7 октября», — говорится в материале.

Директор по коммуникациям БАПОР Джульетт Тома заявила, что агентство планирует передать 11-страничный отчёт об этом организациям, специализирующимся на документировании потенциальных нарушений прав человека. Также она призвала провести серию соответствующих расследований, когда завершатся боевые действия в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд стран, в том числе Канада, США, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности некоторых сотрудников агентства к атакам ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года, что привело к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал необоснованным и беспрецедентным решение об увольнении сотрудников БАПОР, принятое только на основании заявлений израильской стороны. В связи с этим российский дипломат призвал пересмотреть это решение.