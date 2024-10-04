Газа, Палестина, 4 октября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 палестинец погиб в секторе Газа в результате недавних израильских обстрелов школ (пунктов временного размещения) Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Об этом 3 октября сообщил генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Только за последние два-три дня в Газе были обстреляны школы БАПОР… По меньшей мере 21 человек был убит», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Лаззарини напомнил, что школы БАПОР с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала военной операции Израиля в секторе Газа стали домом для более чем 20 тыс. перемещённых лиц. По его словам, за всё время обстрелам подверглись более 140 учреждений.

По данным министерства здравоохранения палестинского анклава от 3 октября, с 7 октября 2023 года в результате обстрелов со стороны Израиля погибли по меньшей мере 41,7 тыс. человек, в том числе порядка 16,5 тыс. детей. Пострадали более 96,7 тыс. человек, ещё более 10 тыс. человек числятся пропавшими.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября сообщалось, что при ударе израильских войск по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе палестинская журналистка Вафа аль-Удайни и её семья. По данным Reuters, в последние дни военная активность Израиля в Газе снизилась в связи с усилением боевых действий израильских войск против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.