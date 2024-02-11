Тель-Авив, Израиль, 11 февраля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Информацию Армии обороны Израиля о якобы обнаруженном туннеле движения ХАМАС под своей штаб-квартирой в секторе Газа не подтверждает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 11 февраля заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в соцсети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«БАПОР стало известно через средства массовой информации о тоннеле под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Сотрудники БАПОР покинули свою штаб-квартиру в городе Газа 12 октября после приказа Израиля об эвакуации и усиления бомбардировок в этом районе. С тех пор мы не использовали этот комплекс. Мы не можем знать, что сейчас под ним находится», — указал Лаззарини.

Генеральный комиссар БАПОР уточнил, что не может подтвердить информацию израильской армии о существовании туннеля под штаб-квартирой агентства в Газе и добавил, что власти Израиля пока не проинформировали официально БАПОР о туннеле. Лаззарини призвал провести независимое расследование, которое на сегодняшний день невозможно в связи с боевыми действиями в палестинском анклаве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении туннеля военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Утверждается, что внутри 700-метрового туннеля обнаружена электрическая инфраструктура, соединенная со штаб-квартирой БАПОР.

В помещениях здания якобы найдено большое количество оружия и боеприпасов. Документы, якобы обнаруженные в офисах сотрудников БАПОР, подтвердили, что помещения использовались в своих целях террористами ХАМАС.

Ряд стран, в том числе Германия, Канада, Финляндия, Нидерланды, США и Великобритания Читайте также: временно приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности некоторых сотрудников организации к атакам палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября.