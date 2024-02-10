Тель-Авив, Израиль, 11 февраля, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Тоннель военной разведки палестинского движения ХАМАС якобы обнаружен под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом 10 февраля сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что ЦАХАЛ проводила последние две недели целенаправленные рейды на террористические объекты в секторе Газа. Военные действовали в районах Шати и Тель-эль-Хава на севере Газы и ликвидировали около 120 террористов ХАМАС и 20 террористических объектов.

«Руководствуясь разведданными, силовики прибыли к шахте туннеля возле школы БАПОР. Шахта вела в подземный террористический туннель, который использовался военной разведкой ХАМАС и проходил под зданием, которое является штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Туннель пролегал на глубине 18 метров, его длина составила 700 метров, объект был оборудован взрывозащитными дверями. Внутри туннеля обнаружена электрическая инфраструктура, соединенная со штаб-квартирой БАПОР, под ней находился подземный туннель, что, по утверждению ЦАХАЛ, «указывает на то, что объекты БАПОР снабжали туннель электроэнергией».

«После этого и на основании предварительных разведданных израильского управления по безопасности (ISA) силы провели целенаправленный рейд по центральному штабу БАПОР, где находятся офисы различных гуманитарных и международных организаций», — уточняется в сообщении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в помещениях здания найдено большое количество оружия, в том числе винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатка. Документы, якобы обнаруженные в офисах сотрудников БАПОР, подтвердили, что помещения использовались в своих целях террористами ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания временно приостановила финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности некоторых сотрудников организации к атакам палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября.

Также выделение финансовых средств агентству приостановили Соединённые Штаты Америки, Германия, Канада, Финляндия, Нидерланды. Германия и ряд других стран-доноров не будут выделять средства для БАПОР до завершения расследования о возможной причастности некоторых сотрудников агентства к атаке ХАМАС на Израиль.