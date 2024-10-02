Вашингтон, 2 октября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Иранские военные нанесли ракетный удар по важнейшей для Израиля авиабазе Неватим, а также по другим ключевым израильским военным объектам. Об этом 2 октября написал американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).

Global Look Press/Ayal Margolin/JINI

Отмечается, что на авиабазе Неватим находятся обе израильские эскадрильи американских истребителей пятого поколения F-35 и, по сообщениям СМИ, военный объект был «полностью уничтожен» во время ракетного обстрела со стороны Ирана.

При этом на выложенных в интернет кадрах из Израиля во время атаки видно попадание десятков баллистических ракет по объектам, которые система противовоздушной обороны Израиля не смогла сбить.

«Эту базу часто называют «самой важной авиабазой Израиля» из-за важности F-35 для флота страны», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, Израиль в значительной степени полагается на эти истребители, так как остальная часть его истребительной авиации оснащена устаревшей авионикой и старыми радарами.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана. По утверждению израильской армии, это будут локализованные рейды, призванные уничтожить объекты инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана осуществили массированную ракетную атаку на Израиль. По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе неё по территории еврейского государства выпустили порядка 400 ракет.

Агентство SHAFAQNA 2 октября сообщило, что в результате иранского ракетного обстрела Израиля было уничтожено более 20 истребителей F-35. Позднее в этот же день начальник Генштаба армии Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери рассказал, что удар был нанесён по авиабазам Неватим и Хацрим, по штаб-квартире разведывательной службы Израиля «Моссад», а также по стратегическим радарам и центрам концентрации бронетехники.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности все стороны конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что также Кремль осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения.