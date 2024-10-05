Симферополь, 5 октября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Вашингтон передаёт киевскому режиму американские военные разработки для последующих ударов украинских боевиков вглубь территории России. Такое мнение 5 октября высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

US Marines/Global Look Press

По словам главы парламента региона, факт создания якобы Украиной новой баллистической ракеты является результатом поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в США.

«Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, меняют маркировку своего оружия на украинскую», — привело его слова «РИА Новости».

Константинов отметил, что во время Первой мировой войны наблюдался похожий случай, когда два более современных, чем российские, немецких корабля сменили флаги на турецкие и вошли в Чёрное море, чем на два года парализовали боевые возможности Черноморского флота.

«Вот и теперь будут собирать готовые узлы этих ракет в Киеве, ставить штамп «зроблено в Україні» (сделано на Украине. — Прим. ред.) и Запад как бы ни при чём. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты, понятно. На передовой всё проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно», — пояснил глава крымского парламента.

Он уточнил, что таким образом Запад нагло провоцирует Москву на удар ядерным оружием по контролируемой Киевом территории, чтобы при этом остаться в стороне и подорвать суверенитет России.

«Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой, тем хуже для вас. Украины им не жалко. Впрочем, не жалко её и банде Зеленского. Сам он давно подготовил себе «запасные аэродромы», семья живёт в Лондоне. И так устроился далеко не он один», — добавил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 1 октября объявил об успешных лётных испытаниях новой якобы украинской баллистической ракеты. В конце августа Зеленский также сообщал об успешном испытании первой якобы украинской баллистической ракеты.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер 30 сентября заявил, что украинские боевики могут бить вглубь России оружием якобы собственного производства. По его утверждению, для этого Киеву не нужны разрешения от партнёров с Запада.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 2 октября рассказал, что за якобы созданием Украиной новой баллистической ракеты действительности стоит НАТО. По его словам, таким образом альянс намерен легализовать удары по России и формально остаться при этом в стороне.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 3 октября отметил, что заявления Зеленского о якобы создании Украиной новой баллистической ракеты являются прикрытием для поставок оружия Западом. По его словам, за десятки лет украинские военные конструкторы не смогли придумать ничего нового и в лучшем случае занимались переделкой советских ракетных комплексов.