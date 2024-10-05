Москва, 5 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Прокурор запросил семь лет колонии для 72-летнего американца Стефана Хаббарда, принимавшего участие в боевых действиях против России на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября сообщили в правоохранительных органах.

Социальные сети Стефан Хаббард

«Гособвинение считает, что обвиняемый заслуживает наказания в виде семи лет колонии строгого режима», ― процитировало «Интерфакс» представителя правоохранительных органов.

Отмечается, что при этом прокурор попросил суд принять во внимание признание вины американцем и его возраст.

Как сообщало ИА Регнум, к рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда Мосгорсуд приступил 27 сентября. В ходе заседания прокурор попросила суд арестовать обвиняемого на шесть месяцев, обосновывая это тем, что он может скрыться от правосудия и продолжить заниматься преступной деятельностью.

По данным следствия, Хаббард 25 февраля заключил контракт с батальоном теробороны в Изюме Харьковской области и прошёл обучение, после чего получил от украинских военных огнестрельное оружие, а также боеприпасы и обмундирование. Американец нёс службу, за которую получал $1000 в месяц, и принимал участие в конфликте, пока 2 апреля 2022 года его не задержали российские военнослужащие.

Мужчину обвиняют в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

30 сентября в ходе судебного заседания американец признал вину.

Стефан Джеймс Хаббард является уроженцем штата Мичиган в США. Мужчина переехал на Украину в 2014 году. Американец сообщил суду, что состоит в браке с женщиной из Японии. Также, по его словам, в Изюме Харьковской области он какое-то время жил с невестой-украинкой, однако впоследствии они расстались.

Всего Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 785 иностранных наёмников, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также в СК сообщили о завершении предварительного следствия по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе.