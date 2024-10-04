Москва, 4 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Обвинённый в наёмничестве из-за участия в военном конфликте на Украине на стороне украинской армии пенсионер Стефан Хаббард из США женат на японке. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 4 октября.

Социальные сети Стефан Хаббард

В ходе заседания Хаббард сообщил суду, что состоит в браке с женщиной из Японии. Также, по его словам, в Изюме Харьковской области он какое-то время жил с невестой-украинкой, однако впоследствии они расстались.

«Она ушла от меня», — объяснил Хаббард.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября Хаббард согласился с обвинениями в наёмничестве на стороне Украины. Ранее в ходе заседания 27 сентября прокурор попросила суд арестовать Хаббарда на шесть месяцев, чтобы не дать ему скрыться от правосудия и заниматься преступной деятельностью.

По данным следствия, Хаббард 25 февраля заключил контракт с батальоном теробороны в Изюме и прошёл обучение, после чего получил от украинских военных огнестрельное оружие, а также боеприпасы и обмундирование. Американец нёс службу, за которую получал $1000 в месяц, и принимал участие в конфликте, пока 2 апреля 2022 года его не задержали российские военнослужащие.

Всего Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 785 иностранных наёмников, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также в СК сообщили о завершении предварительного следствия по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе.