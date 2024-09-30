Москва, 30 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Пенсионер из США Стефан Хаббард, против которого в России возбуждено уголовные дело по статье о наёмничестве, признал вину. Об этом 30 сентября сообщило «РИА Новости».

Juan Moreno/Global Look Press

Мосгорсуд начал рассматривать дело пенсионера, воевавшего на стороне Украины против российской армии, на прошлой неделе. 30 сентября он признал вину.

«Да, я согласен с предъявленным обвинением», — сказал 72-летний Хаббард.

Как передавало ранее ИА Регнум, в ходе заседания 27 сентября прокурор попросила суд арестовать Хаббарда на шесть месяцев, обосновывая это тем, что он может скрыться от правосудия и продолжить заниматься преступной деятельностью.

По данным следствия, Хаббард 25 февраля заключил контракт с батальоном теробороны в Изюме Харьковской области и прошёл обучение, после чего получил от украинских военных огнестрельное оружие, а также боеприпасы и обмундирование. Американец нёс службу, за которую получал $1000 в месяц, и принимал участие в конфликте, пока 2 апреля 2022 года его не задержали российские военнослужащие.

Всего Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 785 иностранных наёмников, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также в СК сообщили о завершении предварительного следствия по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе.

26 сентября ВС России ликвидировали десятки польских наёмников в составе ВСУ в селе Богуславка Харьковской области. Потери среди польских военнослужащих ВСУ составили до 40 человек.