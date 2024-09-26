Москва, 26 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России привлёк к уголовной ответственности 785 иностранных наёмников, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале..

Константин Михальчевский/РИА Новости

«К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение», — сказано в публикации ведомства.

Также в СК сообщили о завершении предварительного следствия по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе. По результатам рассмотрения уголовных дел суд вынес в отношении 412 лиц обвинительные приговоры, 32 из них было назначено пожизненное заключение.

Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд было направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина прибыл на территорию Львовской области, где проходил специальную военную подготовку.

После чего его направили на временную оккупированную украинской стороной территорию города Славянска в Донецкой Народной Республике. Там он за определённое вознаграждение принимал участие в боевых действиях.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что при попытке перемещения наёмников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боевое столкновение с российский военными. В результате часть наёмников ликвидировали, остальных, включая Гоглидзе, задержали.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России ликвидировали десятки польских наёмников в составе ВСУ в селе Богуславка Харьковской области. Потери среди польских военнослужащих ВСУ составили до 40 человек.

Ранее в зоне проведения спецоперации ликвидировали ирландского наёмника, служившего в элитном подразделении рейнджеров, Роберта Дигана.