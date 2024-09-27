Москва, 27 сентября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого обвиняют в участии в вооружённом конфликте на стороне украинских войск, получал тысячу долларов в месяц, а также служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области. Об этом заявил прокурор на заседании суда.

Global Look Press

«В феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наёмника на стороне украинских вооружённых формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации», — заявила сторона обвинения.

По словам прокурора, пенсионер принял участие в вооружённом конфликте из-за денежного вознаграждения. 25 февраля он заключил контракт с батальоном теробороны в Изюме и прошёл обучение, после чего его обеспечили личным огнестрельным оружием, а также боеприпасами и обмундированием.

Представитель Генпрокуратуры добавила, что Хаббард нёс службу и принимал участие в конфликте, пока 2 апреля 2022 года его не задержали российские военнослужащие.

Согласно УК РФ, за участие в вооружённом конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда. Хаббарда доставила в Мосгорсуд военная полиция. В ходе заседания прокурор попросила суд арестовать его на шесть месяцев, обосновывая это тем, что он может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.