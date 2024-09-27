Москва, 27 сентября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне Украины.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Хаббарда доставила в Мосгорсуд военная полиция. В ходе заседания прокурор попросила суд арестовать его на шесть месяцев, обосновывая это тем, что он может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.

«Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, до 26 марта 2025 года», — огласила судья решение.

Мужчину обвиняют в участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Как стало известно в ходе судебного заседания, Стефан Джеймс Хаббард является уроженцем штата Мичиган в США. Мужчина переехал на Украину в 2014 году, там он жил с женщиной, которую называл своей женой.

Ранее ИА Регнум передавало, что Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 785 иностранных наёмников, которые воевали на стороне Вооружённых сил Украины. Также в СК сообщили о завершении предварительного следствия по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе.

26 сентября ВС России ликвидировали десятки польских наёмников в составе ВСУ в селе Богуславка Харьковской области. Потери среди польских военнослужащих ВСУ составили до 40 человек.