Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» при штурме Угледара в Донецкой Народной Республике продолжил идти в наступление, несмотря на израсходованный боекомплект. Об этом 5 октября сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск «Восток» из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам», — рассказали в ведомстве.

Снаряды были израсходованы при оказании огневой поддержки наступающим российским штурмовикам, но танк продолжил бой.

По словам водителя-механика танка с позывным Бурый, боекомплект быстро отстреляли. Когда снарядов уже не было, из лесополосы показался ручной противотанковый гранатомет украинской армии, и Т-80БВМ пробили пушку. Но экипаж решил продолжать штурм позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время будет проведено разминирование территории города и близлежащих районов, после чего власти приступят к оценке и составлению планов и предложений по восстановлению.

Позднее стало известно, что при штурме группировка российских войск «Восток» провела обходной манёвр, нанесла удары с флангов и взяла в клещи Угледар. Это дало возможность прорвать оборону украинских формирований и освободить город.

В Угледаре остаются свыше 100 жителей, которых пока не могут эвакуировать. Российский штурмовик с позывным Макс рассказал, что эти мирные жители Угледара прячутся по несколько человек в подвалах, которые являются самым безопасным местом в зоне ведения боевых действий, а ещё 16 человек спрятались в школе. Военные привозят всем продукты и воду.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 октября заявил, что освобождение Угледара показало мощь российского оружия и подтвердило бессмысленность поставок Киеву военной помощи Вашингтона. Он также назвал это событие впечатляющей победой российского духа.