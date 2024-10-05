Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России провели обходной манёвр, нанесли удары с флангов и взяли в клещи Угледар в Донецкой Народной Республике, что позволило прорвать оборону украинских войск и освободить город. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИА Регнум Взятие Угледара

«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной манёвр подразделений группировки войск «Восток», которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в условиях неминуемой угрозы окружения подразделения Вооружённых сил Украины оставили город.

По информации Минобороны, в ходе боёв за Угледар в плен ВС РФ сдались свыше 40 украинских военнослужащих. Также в освобождённом городе российские бойцы обнаружили брошенные бежавшими боевиками ВСУ миномёты, автоматические гранатомёты, стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства. Вооружение затрофеено, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны официально сообщило об освобождении Угледара Вооружёнными силами России 3 октября. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время будет проведено разминирование территории Угледара и близлежащих районов, после чего власти приступят к составлению планов по восстановлению города. По его словам, в республике также учредят госнаграду за освобождение города.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал освобождение Угледара демонстрацией мощи российских вооружений и очередным подтверждением бессмысленности поставок западного оружия киевскому режиму.