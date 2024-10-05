Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. На данный момент более 100 мирных жителей Угледара Донецкой Народной Республики невозможно эвакуировать из освобождённого от украинских боевиков города. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Максим Захаров/РИА Новости

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — проинформировали в ведомстве.

Российский штурмовик с позывным Макс рассказал, что эти мирные жители Угледара прячутся по несколько человек в подвалах, которые являются самым безопасным местом в зоне ведения боевых действий, а ещё 16 человек спрятались в школе.

«У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ рассказали, что группировка российских войск «Восток» провела обходной манёвр, нанесла удары с флангов и взяла в клещи Угледар. Это дало возможность прорвать оборону украинских формирований и освободить город.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 октября заявил, что освобождение Угледара показало мощь российского оружия и подтвердило бессмысленность поставок Киеву военной помощи Вашингтона. Он также назвал это событие впечатляющей победой российского духа.