Бразилиа, 5 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. США не смогут выжить в прямом вооружённом конфликте с Россией, который пытается развязать глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое мнение 3 октября высказал военный эксперт Драго Боснич в статье для издания InfoBRICS.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, «план победы» главы киевского режима фактически сводится к намерению развязать войну между Россией и странами — участницами НАТО для предотвращения полного проигрыша украинской стороны в конфликте.

«Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки, тем более что Москва имеет преимущество как в качестве, так и в количестве [этого вида оружия]», — говорится в публикации.

Эксперт добавил, что стратегический арсенал России является лучшим в мире и в минобороны США это прекрасно понимают.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Зеленский в ходе своего визита в США всячески пытался продвинуть свой «план победы», однако действующая американская администрация отказалась одобрить его из-за опасений дальнейшей эскалации украинского конфликта. Как отмечал глава киевского режима, в его «план победы» войдут пять пунктов, четыре из которых касаются продолжения боевых действий и потребностей Киева, а один должен быть выполнен после окончания конфликта.

Украинское издание «Страна. ua» 30 сентября сообщило, что отказ Запада поддержать «план победы» приведёт к последствиям для Зеленского. Уточнялось, что в этом случае Киев столкнётся с ещё большими внутриполитическими проблемами, если ситуация для украинских боевиков в зоне боевых действий продолжит ухудшаться.

Заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков 4 октября заявил, что вероятность вооружённого столкновения между Россией и США зависит от дальнейших действий американской стороны. Он подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от эскалации.