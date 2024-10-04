Москва, 4 октября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Возможность вооружённого столкновения между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Об этом в пятницу, 4 октября, заявил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Дипломат в беседе с «РИА Новости» утвердительно ответил на вопрос о том, означает ли готовность России к долгому противостоянию с США, что учитываются все возможные варианты развития событий как политического, так и военного противостояния.

По словам Рябкова, в этом случае идёт ли речь о геополитическом или вооружённом противостоянии, зависит от американской стороны.

«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», — сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в Вашингтоне напрасно считают, что бесконечные попытки испытать российскую сторону на прочность не обернутся гораздо более жёсткими контрмерами, чем предпринимаются сейчас.

Рябков уточнил, что Россия делает всё необходимое для повышения устойчивости своей экономики к санкциям, которые приобрели огромный размах и самодовлеющий характер. В условиях того, что Запад проводит решительный курс на стратегическое поражение России, стране необходима мобилизация и понимание, что ей противостоит серьёзный противник.

«Делаем это эффективно, наши интересы в этой ситуации — интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, — эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Рябков заявил, что угрозу прямого вооружённого столкновения ядерных держав сейчас нельзя недооценивать. Замглавы МИД РФ отметил, что в период Карибского кризиса человечество находилось на грани начала ядерной войны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 24 сентября заявил, что американская сторона считает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров по продлению двустороннего ДСНВ. По его утверждению, Вашингтон довёл до Москвы свою позицию по готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 сентября прокомментировал заявления Кирби. Он подчеркнул, что обсуждение возобновления действия этого российско-американского договора должно учитывать новые факторы.

Рябков 27 сентября отметил, что США должны изменить свою линию, чтобы Россия согласилась начать обсуждение возобновления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Дипломат также назвал глубоко враждебным по отношению к РФ курс действующих американских властей.