Москва, 29 сентября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского ждут серьёзные последствия после отказа западных стран поддержать его «план победы», пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по «плану победы». Слишком много и категорично он на это ставил. И теперь, когда нет ни разрешения, ни одобрения «плана победы», это выглядит как серьёзное поражение президента», — сказано в публикации.

В материале издания также сообщается, что СМИ начали активно обсуждать разочарование лидеров стран Запада в политике Зеленского. Источник предупредил, что если военная ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) ещё сильнее ухудшится, то внутриполитические проблемы для украинской власти могут «начать расти как снежный ком».

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН он выступил против переговоров с РФ для решения конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден и его советники сомневаются в «плане победы» главы киевского режима. Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что у Белого дома также есть вопросы насчёт дальнейшего развития украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. СМИ отмечали, что он включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от западных стран современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и ЕС.