Вашингтон, 5 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выразил сомнения по поводу того, что предстоящие выборы в ноябре пройдут в мирной обстановке, и обвинил в этом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга 4 октября.

ИА Регнум Байден, Трамп

«То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравились результаты выборов, было очень опасным… Я не знаю, будут ли они (выборы. — Прим. ред.) мирными», — приводит слова Байдена агентство Associated Press.

При этом, по мнению действующего американского президента, предстоящие выборы пройдут честными, свободными и справедливыми.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп заявил, что предстоящие выборы могут оказаться последними, если на них одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. По словам политика-республиканца, Соединённые Штаты могут не выдержать ещё четыре года власти демократов. Подобного мнения придерживается и американский предприниматель Илон Маск. 29 сентября он заявил, победа Харрис на выборах может стать концом демократии в США.

Первые дебаты кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий состоялись 10 сентября. Для Трампа эти дебаты стали вторыми в ходе его предвыборной кампании: в июне республиканец дебатировал с Джо Байденом. 21 сентября Трамп заявил, что не поддерживает предложение провести второй раунд дебатов с его политической оппоненткой от демократов Камалой Харрис. По его мнению, Харрис и её команда недовольны тем, как продвигается предвыборная кампания, поэтому они приняли решение объявить о ещё одном раунде дебатов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В июле действующий глава государства Джо Байден объявил о своём решении выйти из предвыборной гонки и рекомендовал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов. В августе Демократическая партия на национальном съезде в Чикаго официально утвердила её кандидатуру.