Вашингтон, 21 сентября, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Экс-американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что «уже слишком поздно» устраивать второй раунд дебатов с его политической оппоненткой от демократов Камалой Харрис. Соответствующее заявление Трамп сделал 21 сентября, выступая перед сторонниками в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснил политик, Камала Харрис и её команда недовольны тем, как продвигается предвыборная кампания, поэтому они приняли решение объявить о ещё одном раунде дебатов.

«Проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось. У нее был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», — отметил Трамп.

Политик напомнил, что в этом году уже два раза участвовал в дебатах с политическими оппонентами от демократов: в июле с действующим президентом США Джозефом Байденом, и в сентябре со сменившей Байдена в предвыборной гонке Харрис. По мнению Трампа, демократам нужны дебаты, так как они чувствуют, что серьёзно уступают республиканцам.

«Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш», — пояснил Трамп желание Харрис провести второй раунд дебатов.

Телеканал CNN предложил Харрис провести ещё один раунд дебатов с Трампом и она согласилась, хотя до этого категорически отказывалась. Второй раунд предлагается провести 23 октября, незадолго до президентских выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первые теледебаты Харрис и Трампа состоялись 10 сентября. По их итогам экс-глава Белого дома объявил себя победителем.

Трамп 18 сентября прокомментировал информацию о якобы передаче иранскими хакерами документации его штаба СМИ и штабу действующего президента США Байдена, который был его соперником в предвыборной гонке. Экс-глава Белого дома отметил, что не может поверить в такую информацию.

Американская газета New York Post 19 сентября написала, что Харрис из-за возможного синдрома самозванца может стать обладательницей исторического антирекорда по количеству интервью среди кандидатов в президенты США. Отмечалось, что действующий вице-президент США дала в три раза меньше интервью, чем Трамп, что может привести к падению её популярности у американских избирателей.