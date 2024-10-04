Вашингтон, 4 октября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Предстоящие выборы американского президента могут оказаться последними в случае победы на них вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. Об этом 4 октября заявил экс-президент страны и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметил Трамп, республиканцам необходимо победить на предстоящих выборах, иначе США «отправятся к чертям».

«Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы», — привела его слова британская газета The Guardian.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск заявил, что в случае победы на выборах президента США Харрис это может стать концом демократии в стране. По его словам, если Трамп проиграет на выборах, то они станут последними в истории страны.

Предприниматель уточнил, что кандидат от республиканцев не угрожает демократии в США, а является единственным, кто может её спасти. В случае поражения Трампа нелегальные иммигранты продолжат приезжать в США, получая гражданство и право голоса на следующих выборах, а потому через четыре года Демпартия окажется вне конкуренции, пояснил Маск.

Издание Newsweek 18 сентября написало, что Харрис стала первым за последние десятилетия кандидатом в президенты США от демократов, не получившим поддержку американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Teamsters. Отмечалось, что профсоюз в рамках текущей предвыборной гонки не одобрил ни одного из кандидатов, однако призвал своих членов голосовать на президентских выборах.