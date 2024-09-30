Вашингтон, 30 сентября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. В случае победы на выборах американского вице-президента и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис в стране может закончиться демократия. Такое мнение 29 сентября высказал американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

Matt Rourke/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис

«Очень малая часть американцев отдает себе отчёт в том, что если [экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд] Трамп не будет избран, то это будут последние выборы», — написал он.

По словам Маска, экс-глава Белого дома не угрожает демократии в США, а, напротив, является единственным, кто может её спасти.

Бизнесмен пояснил, что в случае победы Харрис нелегальные иммигранты продолжат приезжать в США, а затем постепенно получать гражданство и право голоса на следующих выборах.

Как считает мультимиллиардер, с помощью этих голосов Демпартия через четыре года будет вне конкуренции и единственными выборами в США будут праймериз демократов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Маск обвинил действующие власти США в избыточной цензуре. До этого он объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из Калифорнии в Техас стремлением властей первого из штатов запретить свободу слова.

Днём ранее мультимиллиардер выразил мнение, что США «скатятся в тиранию» в случае поражения Трампа на президентских выборах. По его словам, экс-глава Белого дома должен на них победить.